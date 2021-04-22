Томск возглавил рейтинг самых воспитанных городов
В апреле 2021 года независимое исследовательское агентство Zoom Market провело федеральный социологический опрос на тему воспитанности населения российских городов. По его результатам был сформирован рейтинг, который возглавил Томск.
В тройку также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург, заняв второе и третье места соответственно. Москвичи оказались на четырнадцатой позиции. Самыми «невоспитанными» оказались стали омичи — они заняли последнюю строчку рейтинга.
Участникам опроса было предложено ответить на восемь вопросов:
- Скажите, вы можете назвать себя терпеливым человеком?
- Вы всегда дослушиваете собеседника до конца?
- При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих?
- Вы с уважением относитесь к любому чужому труду?
- Вы умеете признавать свои ошибки?
- Как вы относитесь к пожилым людям?
- Вы часто уступаете место в общественном транспорте?
- Вы можете назвать себя воспитанным человеком?
Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил, что к воспитанными людям себя отнесли 94% опрошенных респондентов.
Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 2400 респондентов.
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