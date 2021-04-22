Томск возглавил рейтинг самых воспитанных городов

22 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В апреле 2021 года независимое исследовательское агентство Zoom Market провело федеральный социологический опрос на тему воспитанности населения российских городов. По его результатам был сформирован рейтинг, который возглавил Томск.

В тройку также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург, заняв второе и третье места соответственно. Москвичи оказались на четырнадцатой позиции. Самыми «невоспитанными» оказались стали омичи — они заняли последнюю строчку рейтинга.

Участникам опроса было предложено ответить на восемь вопросов:

Скажите, вы можете назвать себя терпеливым человеком?

Вы всегда дослушиваете собеседника до конца?

При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих?

Вы с уважением относитесь к любому чужому труду?

Вы умеете признавать свои ошибки?

Как вы относитесь к пожилым людям?

Вы часто уступаете место в общественном транспорте?

Вы можете назвать себя воспитанным человеком?

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил, что к воспитанными людям себя отнесли 94% опрошенных респондентов.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 2400 респондентов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: