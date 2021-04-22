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Томск возглавил рейтинг самых воспитанных городов

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В апреле 2021 года независимое исследовательское агентство Zoom Market провело федеральный социологический опрос на тему воспитанности населения российских городов. По его результатам был сформирован рейтинг, который возглавил Томск.

В тройку также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург, заняв второе и третье места соответственно. Москвичи оказались на четырнадцатой позиции. Самыми «невоспитанными» оказались стали омичи — они заняли последнюю строчку рейтинга.

Участникам опроса было предложено ответить на восемь вопросов:

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил, что к воспитанными людям себя отнесли 94% опрошенных респондентов.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 2400 респондентов.

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