Обвиняемый в коррупции мэр Томска в 2020г снизил доход почти втрое — до 107 млн руб

22 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, по итогам 2020 года задекларировал доход в 107,35 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте мэрии.

Между тем, в 2019 году доход Кляйна составил 291,19 млн рублей. Таким образом, в отчетном периоде он снизился в 2,7 раза — на 183,83 млн рублей.

Супруга мэра Томска Галина Кляйн, являющаяся генеральным директором ОАО «Томское пиво», в прошлом году заработала 77,72 млн рублей. Ее доход относительно 2019 года снизился в 1,7 раза.

Семья Кляйна в 2020 году избавилась от 1/3 доли в квартире площадью 96,8 кв. м, приобретя квартиру площадью 138 кв. м. При этом супруги по-прежнему владеют четырьмя земельными участками общей площадью 2,94 тыс. кв. м, квартирой площадью 189 кв. м, двумя гаражными боксами, нежилым помещением площадью 16,8 кв. м.

Как сообщалось, мэра Томска Иван Кляйна обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

В начале апреля Советский райсуд Томска приступил к рассмотрению уголовного дела. Свою вину Кляйн в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

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