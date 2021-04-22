Томские ученые сняли фильм об исчезающих озерах вечной мерзлоты

22 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива лаборатории БиоГеоКлим

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» Томского госуниверситета при поддержке Российского научного фонда создали фильм о том, как «рождаются» и «умирают» дренированные термокарстовые озера, образовавшиеся из-за таяния вечной мерзлоты, и всегда ли таяние вечной мерзлоты имеет негативные последствия для природы.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в основу фильма легли съемки, сделанные во время экспедиции в Ямало-Ненецкций автономный округ.

«Разрушение вечной мерзлоты крайне важно с точки зрения круговорота углерода (главной составляющей парниковых газов), который тысячи лет накапливался и хранился в почвах Арктики и Субарктики, — объясняет один из авторов фильма, сотрудник лаборатории „БиоГеоКлим“ Георгий Истигечев. — Оттаивание мерзлоты может привести к активизации разложения органических веществ, вызвав тем самым взрывной рост выброса в атмосферу парниковых газов — метана и углекислого газа. Это ещё более усилит потепление».

Однако, как отмечают учёные, не всегда разрушение вечной мерзлоты имеет негативный характер. Например, оно приводит к появлению оазисов в Арктической зоне и повышает продуктивность её экосистем.

«Оттаивание вечной мерзлоты в прошлом (более 3 тысяч лет назад) служило отправной точкой для образования термокарстовых озёр, которые на территории Ханымейского плоскоместья занимают почти 50 процентов площади, — рассказывает руководитель проекта, сотрудник лаборатории „БиоГеоКлим“ ТГУ Сергей Лойко. — Со временем озера расширяются и при достижении долин ручьев осушаются. Так появляются хасыреи. На дне бывшего озера находится большое количество питательных веществ, благодаря им происходит буйный рост травостоя, водорослей, заходит рыба, что привлекает птиц, в том числе перелётных и других животных».

В некоторых ландшафтах, например, Пур-Тазовском, за последние сто лет, в сравнении с предыдущими двумя тысячами лет, скорость дренажа озер увеличилась в 19 раз. Отчасти это обусловлено потеплением климата. В рамках проекта РНФ (№18-77-10045) учёные исследуют механизмы и принципы функционирование арктических оазисов. Новые знания можно использовать для успешного выращивания кормовых культур в сибирской Арктике.

В соответствии с указом президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» в число основных научных задач в данном регионе входит проведение научных исследований (в том числе экспедиционных, международных) состояния арктических экосистем и глобальных климатических изменений.

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