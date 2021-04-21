Начальник ГУ МЧС по Томской области освобожден от должности

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Начальник Главного управления МЧС России по Томской области генерал-майор внутренней службы Олег Ерёменко освобожден от занимаемой должности указом президента РФ.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, временно исполняющим должность начальника Главного управления назначен первый заместитель полковник внутренней службы Максим Владимирович Пряхин.

Олег Ерёменко начал службу в пожарной охране с февраля 1991 года в должности пожарного одной из военизированных пожарных частей г. Барнаула Алтайского края. С 1991 по 2015 год прошел путь от пожарного до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

С августа 2018 года временно исполнял обязанности начальника Главного управления МЧС России по Томской области, в декабре этого же года возглавил Главное управление. В декабре 2019 года Указом Президента РФ Олегу Юрьевичу Ерёменко было присвоено звание высшего офицерского состава «генерал-майор внутренней службы».

За годы службы Олег Юрьевич Ерёменко руководил ликвидацией многих крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями МЧС России «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За отличие в службе» I, II, III степеней, нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны», другими ведомственными наградами.

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