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В Томске на два дня закроют движение на участке ул.Нахимова

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В пятницу, 23 апреля, в 20.00 в Томске на два дня будет закрыт для движения участок ул. Нахимова от ул. Ф.Лыткина до ул.Котовского. Перекрытие связано с ремонтными работами на тепломагистрали, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что ограничение продлится до 20.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты СП «Тепловые сети» заменят два участка трубопровода и проведут частичную замену элементов строительной части (лотков, плит-перекрытий, опор) на тепломагистрали № 4. Работы проведут вблизи домов №№ 9а и 40 по ул. Нахимова.

Летом участок ул. Нахимова от пр. Ленина от Транспортного кольца будет отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Асфальт здесь будет уложен на всю ширину проезжей части.

На время проведения работ в этой части Кировского района будет изменена схема движения пассажирского транспорта – автобусов №№ 22, 26, 30, 32/118, 53, 50/130 и 230. Они будут курсировать следующим образом:

Номер маршрута
  • Направление
  • Путь следования
22, 26, 30, 32/118, 53, 60/130, 230
от пр. Ленина к пл. Транспортной
  • пр. Ленина - ул. Нахимова - ул. Вершинина - проезд Вершинина - ул. Федора Лыткина – ул. Нахимова - далее по маршруту
22, 26, 33, 32/118, 53, 60/130, 230
с пл. Транспортной к пр. Ленина
  • ул. Нахимова - ул. Федора Лыткина – проезд Вершинина – ул. Вершинина – ул. Нахимова - пр. Ленина - далее по маршруту

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