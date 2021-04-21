В Томске на два дня закроют движение на участке ул.Нахимова
В пятницу, 23 апреля, в 20.00 в Томске на два дня будет закрыт для движения участок ул. Нахимова от ул. Ф.Лыткина до ул.Котовского. Перекрытие связано с ремонтными работами на тепломагистрали, сообщает пресс-служба мэрии.
Предполагается, что ограничение продлится до 20.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты СП «Тепловые сети» заменят два участка трубопровода и проведут частичную замену элементов строительной части (лотков, плит-перекрытий, опор) на тепломагистрали № 4. Работы проведут вблизи домов №№ 9а и 40 по ул. Нахимова.
Летом участок ул. Нахимова от пр. Ленина от Транспортного кольца будет отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Асфальт здесь будет уложен на всю ширину проезжей части.
На время проведения работ в этой части Кировского района будет изменена схема движения пассажирского транспорта – автобусов №№ 22, 26, 30, 32/118, 53, 50/130 и 230. Они будут курсировать следующим образом:
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Номер маршрута
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22, 26, 30, 32/118, 53, 60/130, 230
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от пр. Ленина к пл. Транспортной
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22, 26, 33, 32/118, 53, 60/130, 230
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с пл. Транспортной к пр. Ленина
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