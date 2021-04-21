В Томской области более 61 тыс. человек поставили вакцину от COVID-19

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 61 151 человек, 36 655 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, более 28 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет. Из числа имеющих хронические заболевания прививку поставили 7,6 тысяч человек. Вакциной воспользовались 10,5 тысяч работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания.

В сообщении отмечается, что в Томскую область дополнительно отправили 8400 доз вакцины - их распределили в медицинские организации Томска и районов области, а также в Стрежевой. Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 75 992 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 31 878 случаев заболевания COVID-19, 30 935 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

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