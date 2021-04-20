Размытую рекой объездную дорогу между Кемерово и Томском восстанавливают в Кузбассе

20 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Дорожные рабочие восстанавливают размытый рекой участок временной объездной дороги для транзитного транспорта между Кемерово и Томском, движение планируют восстановить до четверга, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Сибуправтодора».

По данным пресс-службы, дорога, построенная для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжья, была размыта в минувшее воскресенье. Сейчас дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают размытый участок, до этого работы проводить было невозможно из-за высокого уровня воды в реке.

«За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. Днем 19 и ночью 20 апреля рабочие уложили семь водопропускных труб и более 2 тыс. тонн инертных материалов. На объекте задействованы около 40 человек и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.

Планируется, что проезд по дороге будет восстановлен в течение двух дней. Он был закрыт с 17 апреля из-за резкого подъема реки.

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