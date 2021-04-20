В Томске прошел показ фильма «Слепок», объединившего кино, изобразительное искусство и танец

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2021 // Фото: tomsk.theatrehd.com/

В субботу, 17 апреля, в томском кинотеатре «Киномакс» состоялся показ фильма «Слепок» — кросс-медийного проекта, объединившего изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Мероприятие было организовано при участии томского филиала Государственного музея имени А.С.Пушкина.

Над проектом работали режиссер Андрей Сильвестров, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, основатель фонда Aksenov Family Foundation, Дмитрий Аксёнов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак. Главным героем «Слепка» и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм. Действие фильма происходит в пространстве Пушкинского музея. Главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнёва.

Команда «Слепка» искала визуальные образы, сопряженные с теми периодами изобразительного искусства, которым посвящены выбранные для фильма залы учреждения. Для хореографов было важно не только почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, но и найти концептуально выверенное пластическое воплощение своих замыслов. Танец рождался в процессе взаимодействия с новой музыкой, пространствами залов, объектами экспозиции и историческим контекстом.

Точка зрения видеографа была вписана в рисунок танца и полностью зависела от хореографии.

Премьера проекта состоялась 31 марта в Москве, затем 7 апреля в Санкт-Петербурге. После этого фильм представили более чем в тридцати городах России, среди которых Воронеж, Казань, Калининград, Волгоград, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и другие. Осенью «Слепок» выйдет в международный прокат. Европейская премьера пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства viennacontemporary (2-5 сентября).

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

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