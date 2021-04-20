Томские ученые выяснят, как Васюганское болото охлаждает атмосферу Земли

20 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Центра превосходства ТГЦ «БиоКлимЛанд»

Учёные Томского государственного университета в рамках совместной экспедиции с сотрудниками заповедника «Васюганский» при поддержке Томского отделения РГО провели отбор проб на Большом Васюганском болоте. Исследование образцов снега, воды и замеры эмиссии помогут выяснить, продолжает ли самое большое болото в мире охлаждать атмосферу Земли или глобальное потепление нарушило работу природного «рефрижератора», сообщает пресс-служба ТГУ.

«Болота Западной Сибири играют колоссальную климаторегулирующую роль, — говорит участник экспедиции, директор Центра коллективного пользования „Мегапрофиль“ научного управления ТГУ Сергей Воробьев. — Большинство специалистов придерживаются гипотезы, и мы с ней согласны, что болота, расположенные на юге Западной Сибири, охлаждают атмосферу. Происходит это за счёт того, что болота поглощают углерод — основную составляющую парниковых газов из атмосферы — и удерживают его».

В свою очередь, северные болота Западной Сибири, которые содержат огромные запасы парниковых газов, напротив, подогревают атмосферу. Под влиянием глобального потепления происходит таяние вечной мерзлоты, при этом высвобождается большое количество метана и углекислого газа, что усиливает потепление.

«По сути, Васюганское болото — это самый большой рефрижератор на планете, — объясняет директор Центра превосходства ТГУ „БиоКлимЛанд“ Сергей Кирпотин. — Но в условиях глобальной трансформации климата функционал этого природного объекта может изменяться. Большое Васюганское болото — крайне сложная экосистема, в которой взаимодействует множество компонентов. Причём, до сих пор во многом непонятно, как это происходит и насколько трансформация климата влияет на это взаимодействие».

Задача учёных — выяснить уровень концентрации растворённого углерода в болоте, определить объёмы эмиссии метана и углекислого газа. В рамках экспедиции исследователи впервые произвели замеры эмиссии с помощью камер, снабжённых специальными датчиками. Изучение образцов болотной воды даст информацию о наиболее важных её показателях — микро- и макроэлементном составе, уровне кислорода, растворённого углерода, метана и двуокиси углерода, электропроводности — и сделать выводы относительно того, насколько стабильно состояние природного объекта.

По словам учёных, болото — очень устойчивая экосистема, но под влиянием трансформации климата и с ней могут происходить существенные изменения. Это напрямую скажется на человеке. Так, от состояния Васюганского болота зависит «самочувствие» рек, которые из него вытекают, — это Тара, Икса, Васюган, Шегарка и многие другие. Наряду с этим высохшие торфяники представляют большую пожароопасность для населения близлежащих регионов, поэтому важно вести мониторинг состояния болот.

«Из-за отдалённости и труднодоступности Васюганского болота наблюдается явный дефицит информации об этом объекте, — добавляет Сергей Кирпотин. — На это раз мы смогли добраться туда только с третьей попытки. Нашим проводником был сотрудник заповедника „Васюганский“ Роман Гедгаудас. В экспедиции также участвовал директор научной станции ТГУ „Васюганская“ Сергей Федько. Благодаря им мы смогли эффективно поработать на сложном объекте: произвели отбор проб на болоте, а также на нескольких водоёмах — малых реках и озёрах, чтобы оценить их вклад в эмиссию парниковых газов на планете».

Летом 2021 года учёные ТГУ вновь отправятся в экспедицию на Васюганское болото в рамках проекта РФФИ (19-05-50096). Учёные проведут повторный отбор проб на болоте и множестве других водных объектах, расположенных в труднодоступных местах. Помимо образцов воды, на болоте будут взяты и пробы торфа, который выступает поглотителем углерода, задерживает его и хранит в законсервированном виде. Учёные оценят не только концентрацию этого элемента в торфяниках, но и состояние их верхних слоёв.

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