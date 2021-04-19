Компания «Сибагро» купила активы «ПРОМАГРО»

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сибагро

Компания «Сибагро» приобрела несколько предприятий белгородского агрохолдинга «ПРОМАГРО».



«Компания „Сибагро“ более 20 лет производит свинину для Сибири и Дальнего Востока. Мы знаем, как заниматься производством мяса и готовы к тиражированию опыта, — говорит председатель правления компании Андрей Тютюшев. — Рост до федерального уровня и выход на рынок Центральной части России — логичный этап нашего развития. Мы готовы обеспечить качественной свежей продукцией как можно большее количество людей».

Новый актив представляет из себя ряд производственных площадок, обеспечивающих непрерывный процесс работы:

три свинокомплекса с имеющейся производительностью 64 500 тонн мяса в живом весе/год,

мясоперерабатывающий завод — 113 000 тонн/год,

комбикормовое производство — 200 000 тонн/год,

сельскохозяйственные земли — 42 000 га.

«За семь лет мы объединили несколько независимых агрофирм в единый вертикально-интегрированный холдинг, что позволило „ПРОМАГРО“ войти в ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России, — прокомментировал продажу „ПРОМАГРО“ Константин Клюка, основатель и генеральный директор Kontinuum Group. — Стратегическое решение о продаже было принято с целью реализации новых импакт-проектов».

После вхождения в состав «Сибагро» на всех новых предприятиях начнется работа по улучшению производственных показателей свиноводства и внедрению современных технологических решений.

По итогам 2021 года компания выйдет на производственные объемы 400 тысяч тонн свинины благодаря покупке нового актива «ПРОМАГРО», выходу на полную мощность после завершения санации на свинокомплексе в Кемеровской области, запуску третьей очереди на свинокомплексе в Новосибирской области и росту объемов на других предприятиях компании.

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