В рамках томского фестиваля «мУкА. Склады искусства» пройдет школа арт-медиации

Организаторы паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства» открыли прием заявок на участие в школе арт-медиации. Приглашаются абитуриенты Института искусств и культуры 2021 года и волонтеры, интересующиеся современным искусством, проживающие в Томске.

Школа будет проходить с 15 по 22 мая 2021 года в формате офлайн. В программе: коммуникативные тренинги, лекции по истории современного искусства, теории и практике арт-медиации. В рамках экспресс-обучения участники создадут арт-маршруты по паблик-арт фестивалю «мУкА. Склады искусства».

«Медиаторы будут работать на площадках фестиваля, вступая во взаимодействия с отдельными посетителями и с группами зрителей с целью обсудить представленные арт-объекты, фотовыставку, граффити. Задача наших медиаторов будет заключаться в том, чтобы вовлечь зрителей в процесс со-творчества. Зритель понимается нами как активный участник диалога, желающий лучше понять и оценить представленные на фестивале работы, а арт-медиатор помогает ему в этом», — рассказала Элеонора Новикова, со-организатор школы.

Для участия в школе арт-медиации необходимо до 5 мая прислать на почту mukaart2021@gmail.com видео длительностью до 1 минуты в формате самопрезентации с ответами на вопросы «Почему для вас важно участие в фестивале? Как сегодня искусство может менять городскую среду?».

Участие в школе бесплатное. Право отбора участников на фестиваль остается за организаторами. Имена финалистов будут опубликованы в соц.сетях проекта не позднее 10 мая.

Автор и организатор фестиваля: Анастасия Куклина

Куратор: Дмитрий Галкин

Со-организатор школы арт-медиации: Элеонора Новикова

Куратор арт-резиденции и мастерской: Андрей Люблинский

Социальные сети проекта: ВКонтакте и Instagram.

Паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства» объединяет современное искусство и культурное наследие в целях развития современной культуры и городской среды в университетском Томске. Первый фестиваль состоялся 2019 году и привлек внимание общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова». Организаторы выступили с предложением создать в здании уникальный центр современной культуры. Напротив разрушающегося здания Складов купца Горохова была установлена мобильная паблик-арт инсталляция, которая стала временной выставочной площадкой.

«В 2021 году мы продолжаем работать с проблематикой культурного наследия. Наш объект — памятник архитектуры — мост через реку Медичка (архитектор — Андрей Крячков). Это первый железобетонный мост в Сибири (год постройки — 1909). Он расположен на территории Университетской рощи между двумя крупнейшими томскими университетами: Томским государственным университетом и Сибирским государственным медицинским университетом. В рамках фестиваля планируется благоустроить территорию вокруг моста с целью создания арт-парка в университетской роще», — рассказывает Анастасия Куклина.

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