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Проект Томского отделения РГО попал в шорт-лист «географического Оскара»

Проект члена Томского отделения Российского географического общества Иоанна Чечнева «Восхождение на одних руках на вершину Эльбруса (5642 метра)» попал в список претендентов национальной премии в области географии, экологии «Хрустальный компас» в специальной номинации «Признание общественности», сообщили представители РГО.

Проект Иоанна Чечнева стартовал в 2020 году. В его рамках Рустам Набиев, полностью лишенный ног, совершил первое в истории восхождение на вершину Эльбруса (5642 метра) на одних руках, без посторонней помощи. Проект стал самым резонансным событием года в мире альпинизма и путешествий (более 500 упоминаний в СМИ). Непосредственно штурм вершины продлился двое суток, Рустам сделал более 30 000 ударов руками и перед тем как взойти на вершину перенес холодную ночёвку (в связи с ухудшением погоды) на высоте 5300 метров.

Всего в 2021 году на соискание «географического Оскара» выдвинуто 413 проектов и достижений из шести стран мира: России, Швеции, Норвегии, Республики Беларусь, Украины и впервые — из Венгрии. В числе российских участников — представители 70 регионов. Наиболее активными стали Москва (65), Республика Татарстан (28), Санкт-Петербург (22) и Краснодарский край (21).

Победители «Хрустального компаса» определяются в 11 номинациях. Десятерых выберет экспертный совет премии, и только «Признание общественности» обеспечат результаты интернет-голосования.

Поддержать томский проект можно проголосовав на сайте до 30 апреля. Однако, отдать свой голос можно лишь один раз в сутки. На победу в премии претендуют заявки, прошедшие квалификационный отбор.

Решение экспертов станет известно на торжественной церемонии награждения. Она состоится в Московском международном доме музыки в мае нынешнего года.

Премия «Хрустальный компас» организована Краснодарским региональным отделением Русского географического общества и корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани». Её главная цель — найти и поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережёт среду, в которой обитает. Участниками могут стать частные лица, предприятия, учёные и общественные деятели — все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей страной.

За время своего существования «Хрустальный компас», стартовавший 16 ноября 2012 года в Краснодаре, приобрёл международную известность и авторитет. На соискание премии было выдвинуто 2733 уникальных проекта из 40 стран миара и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», победитель которой определяется путём интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 1,9 млн человек.

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