Томь полностью вскрылась

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Река Томь вскрылась на всем протяжении. На данный момент паводковая обстановка не вызывает опасений, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада составляет 367 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – 279 см при опасной отметке 780 см.



Кромка ледостава на Оби находится в 1 км выше села Уртам Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах муниципального образования.



За сутки уровни воды в Оби повысились от 11 см (с. Александровское Александровского района) до 124 см (с. Никольское Кривошеинского района).



Запасы до опасных отметок составляют от 347 см (пос. Победа Шегарского района) до 791 см (с. Александровское Александровского района).



Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался в ночь на четверг, 15 апреля.

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