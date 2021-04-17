18+
18+

Томь полностью вскрылась

Паводок, Томские новости, ледоход паводок идет лед река вскрытие рек малые реки и озера Томь полностью вскрылась

Река Томь вскрылась на всем протяжении. На данный момент паводковая обстановка не вызывает опасений, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада составляет 367 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – 279 см при опасной отметке 780 см.

Кромка ледостава на Оби находится в 1 км выше села Уртам Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах муниципального образования.

За сутки уровни воды в Оби повысились от 11 см (с. Александровское Александровского района) до 124 см (с. Никольское Кривошеинского района).

Запасы до опасных отметок составляют от 347 см (пос. Победа Шегарского района) до 791 см (с. Александровское Александровского района).

Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался в ночь на четверг, 15 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ледоход на Томи дошел до Коммунального моста

15 апреля 2021
Томские новости

В Томске открылся независимый книжный магазин «Догма 80»

2 апреля 2021
Томские новости

Томичам покажут чертежные приборы и микроскопы начала 20-го века

9 апреля 2021
Томские новости

Голова ледохода на Томи продвинулась до Батурино

15 апреля 2021
Томские новости

За неделю почти 440 жителей Томской области получили травмы из-за гололеда

31 марта 2021
Томские новости

Суд ввел наблюдение на Томском заводе светотехники по заявлению ФНС

12 апреля 2021
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил услугами мобильной связи Департамент лесного хозяйства Томской области

29 марта 2021
Томские новости

Томские ученые привлекут ИИ к исследованию средневековых текстов

23 марта 2021
Томские новости

Томские ученые разработали систему-советчик, которая умеет моделировать аварию в энергосистеме

22 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle