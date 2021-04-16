В Научной библиотеке ТГУ запустили новую платформу «PRO Сибирь»

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2021 // Фото: instagram.com/libtsu

Научная библиотека Томского госуниверситета запускает платформу «PRO Сибирь» — исследовательское пространство, объединяющее базу научных материалов о Сибири, место для удобной работы с ними и портал для взаимодействия ученых.

Как уточняют организаторы, на платформе будут размещены источники из фондов Научной библиотеки ТГУ: 200 тысяч выпусков сибирских газет, 2660 названий книг, 580 рукописей, 275 изоматериалов и 1675 тетрадей из диалектологических экспедиций филологов.

Для заполнения платформы организаторы приглашают волонтеров, которые могли бы помочь с загрузкой выпусков газет.

«Если мы будем продолжать наполнять платформу сибирскими газетами только своими силами, то закончим к 2023 году. Перспектива, конечно, слишком отдалённая. Мы хотим, чтобы уже этим летом исследователи могли искать источники на «PRO Сибири», а к концу года – к нам присоединились электронные библиотеки партнеров», – пояснил технический менеджер «PRO Сибири», менеджер IT-проектов Научной библиотеки ТГУ Андрей Пархоменко».

Требования к волонтёрам достаточно простые: умение работать с Excel-таблицами, доступ в интернет и желание участвовать в масштабном проекте. Каждому волонтеру даются названия источников, с которыми предстоит работать, Excel-таблица для внесения данных и видео-инструкция, как искать необходимую информацию. Чтобы разместить материал на платформе, для каждого оцифрованного выпуска газеты нужно сделать запись в таблице с соответствующими полями. Работать можно удаленно из дома или непосредственно в Научной библиотеке (в этом случае предоставляется необходимое техническое оборудование).

Все желающие присоединиться могут заполнить форму здесь. Бонусом для всех волонтеров «PRO Сибири» будут экскурсии по Музею книги и другим выставочным пространствам НБ, бесплатный читательский билет с онлайн-доступом к услугам библиотеки, офлайн-квесты «В плену книжных стеллажей» и «Загадки истории города Томска».

Вопросы можно отправлять по адресу prosibir@lib.tsu.ru.

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