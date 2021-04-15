18+
18+

Томичка планировала заработать на инвестиция, но стала жертвой мошенников и потеряла 2,4 млн рублей

Криминал, Томские новости, деньги мошенники арестовали инвестиции трейдеры платформы заработок на ценных бумагах Томичка планировала заработать на инвестиция, но стала жертвой мошенников и потеряла 2,4 млн рублей

Жительница Томска, пытавшаяся заработать на инвестиционной платформе, стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В одной из социальных сетей женщина увидела рекламу торговой площадки. Перейдя по ссылке она зарегистрировалась на инвестиционной платформе. Через какое-то время с ней связался мужчина. Он представился сотрудником сайта и предложил помочь закончить процедуру регистрации, а так же посоветовал специальное программное обеспечение для компьютера, которое необходимо было срочно установить.

После этого с женщиной связался ее персональный менеджер. Он говорил какую сумму и на какие счета переводить, аргументируя это тем, что в настоящее время томичка активно участвует в торгах и уже получает прибыль, однако, что бы ее увеличить необходимо заключать сделки на большие суммы.

Через месяц «участия в торгах» томичка решила вывести заработанные деньги, но все ее попытки не увенчались успехом. Тогда и стало понятно, что томичка имела дело с мошенниками.

Таким образом, ущерб, причиненный потерпевшей составил около 2 400 000 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открывается «Руки ВВерх! бар» Сергея Жукова с атмосферой «счастливых 90-х»

5 апреля 2021
Томские новости

Томский художник нарисовал иллюстрации для книги рецептов одной французской пары

22 марта 2021
Томские новости

Томская кондитерская создала выпечку, посвященную деревянному зодчеству

13 апреля 2021
Томские новости

«ТомскНИПИнефть» отмечает 35-летие

24 марта 2021
Томские новости

Женщина пострадала при пожаре в Томске

31 марта 2021
Томские новости

В Томске разработали методичку по обрезке деревьев и кустарников

12 апреля 2021
Томские новости

Суд ввел наблюдение на Томском заводе светотехники по заявлению ФНС

12 апреля 2021
Томские новости

Цифровые технологии повышают эффективность нефтедобычи «Газпром нефти» в Томской и Омской областях

19 марта 2021
Томские новости

Томск выплатил «Сибмосту» 127 млн руб за недостроенные пешеходные переходы, но пока не получил их в собственность

31 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle