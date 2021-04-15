Томичка планировала заработать на инвестиция, но стала жертвой мошенников и потеряла 2,4 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2021 // Фото: freepik.com

Жительница Томска, пытавшаяся заработать на инвестиционной платформе, стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В одной из социальных сетей женщина увидела рекламу торговой площадки. Перейдя по ссылке она зарегистрировалась на инвестиционной платформе. Через какое-то время с ней связался мужчина. Он представился сотрудником сайта и предложил помочь закончить процедуру регистрации, а так же посоветовал специальное программное обеспечение для компьютера, которое необходимо было срочно установить.

После этого с женщиной связался ее персональный менеджер. Он говорил какую сумму и на какие счета переводить, аргументируя это тем, что в настоящее время томичка активно участвует в торгах и уже получает прибыль, однако, что бы ее увеличить необходимо заключать сделки на большие суммы.

Через месяц «участия в торгах» томичка решила вывести заработанные деньги, но все ее попытки не увенчались успехом. Тогда и стало понятно, что томичка имела дело с мошенниками.

Таким образом, ущерб, причиненный потерпевшей составил около 2 400 000 рублей.

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