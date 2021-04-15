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В Томске приостановили работу кафе, где без лицензии продавали алкоголь

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Сегодня, 15 апреля, судебные приставы приостановили деятельность одного из кафе ООО «Топай Лопай», где продавали алкоголь без сопроводительных документов и соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Речь идет о ресторане-пивоварне «Йохан Пивохан» (ул.Нахимова, 8б). Алкогольную продукцию изъяли и составили протокол об административном правонарушении, который поступил на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области, который решил привлечь организацию к административной ответственности в виде приостановления деятельности кафе сроком на 60 суток.

Сотрудники межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств выехали на адрес и удостоверились, что деятельность в заведении не ведется, о чем составили соответствующий акт, а также предупредили директора организации об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения по ст. 315 УК РФ.

Чтобы не допустить возобновление работы кафе в период приостановления деятельности, судебные приставы будут регулярно выезжать в заведение и проверять исполнение судебного решения.

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