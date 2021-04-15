Голова ледохода на Томи продвинулась до Батурино

15 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

По данным на 11.00 голова ледохода на Томи дошли до села Батурино, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, ледоход на Томи пересек границу Томской области в ночь на четверг, 15 апреля.

Напомним, накануне вечером, 14 апреля, в 20.00 голова ледохода на Оби пересекла границу Томской области.

Ранее сообщалось, что специалисты ожидали вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.

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