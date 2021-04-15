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Голова ледохода на Томи продвинулась до Батурино

Паводок, Томские новости, Батурино ледоход паводок Голова ледохода на Томи продвинулась до Батурино

По данным на 11.00 голова ледохода на Томи дошли до села Батурино, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, ледоход на Томи пересек границу Томской области в ночь на четверг, 15 апреля.

Напомним, накануне вечером, 14 апреля, в 20.00 голова ледохода на Оби пересекла границу Томской области.

Ранее сообщалось, что специалисты ожидали вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.

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