В Томской области начался ледоход на Томи

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Минувшей ночью, 15 апреля, в 2.00 голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В данный момент кромка ледостава находится в районе села Курлек. К мониторингу паводковой обстановки в Заречном и Спасском сельских поселениях оперативные группы спасателей приступили с вечера 14 апреля.

Напомним, накануне вечером, 14 апреля, в 20.00 голова ледохода на Оби пересекла границу Томской области. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Кожевниковского района.



В сообщении отмечается, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.

Ранее сообщалось, что специалисты ожидали вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.



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