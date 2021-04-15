18+
18+

В Томской области начался ледоход на Томи

Паводок, Томские новости, паводок ледоход Томь пошла вскроется Томь В Томской области начался ледоход на Томи

Минувшей ночью, 15 апреля, в 2.00 голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В данный момент кромка ледостава находится в районе села Курлек. К мониторингу паводковой обстановки в Заречном и Спасском сельских поселениях оперативные группы спасателей приступили с вечера 14 апреля.

Напомним, накануне вечером, 14 апреля, в 20.00 голова ледохода на Оби пересекла границу Томской области. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Кожевниковского района.

В сообщении отмечается, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.

Ранее сообщалось, что специалисты ожидали вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдут лекции и мастер-классы главного фотографа Эрмитажа

30 марта 2021
Томские новости

Томички взяли шесть наград на чемпионате и первенстве Сибири по бодибилдингу

26 марта 2021
Томские новости

Эксперты и общественники предложат корректировки в дизайн-код Томска

19 марта 2021
Томские новости

Победить зимнюю меланхолию: В Томске закрывается выставка Melancholy Siberia

2 апреля 2021
Томские новости

Томский краеведческий музей отмечает 99 лет со дня открытия первой экспозиции

18 марта 2021
Томские новости

Часть производства «Уралкабеля» перенесут на площадки томского «Сибкабеля»

19 марта 2021
Томские новости

В Томске выставили на торги часть доходного дома Анны Соболевой

25 марта 2021
Томские новости

Новые меры по трудоустройству безработных будут введены в Томской области

6 апреля 2021
Томские новости

МТС «оцифровала» месторождения «Томскнефти»

2 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle