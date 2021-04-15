В Томской области начался ледоход на Томи
Минувшей ночью, 15 апреля, в 2.00 голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В данный момент кромка ледостава находится в районе села Курлек. К мониторингу паводковой обстановки в Заречном и Спасском сельских поселениях оперативные группы спасателей приступили с вечера 14 апреля.
Напомним, накануне вечером, 14 апреля, в 20.00 голова ледохода на Оби пересекла границу Томской области. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Кожевниковского района.
В сообщении отмечается, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.
Ранее сообщалось, что специалисты ожидали вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.
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