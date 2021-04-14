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Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 45 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая ишемия головного мозга, анемия, инсульт, онкология и другие заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 734 случая заболевания коронавирусом. 30 769 заболевших выздоровели.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,07.

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