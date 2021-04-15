Томских книгоиздателей приглашают на XV Красноярскую ярмарку книжной культуры

15 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

Сегодня, 15 апреля, стартует прием заявок на участие в XV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК). Мероприятие пройдет с 3 по 7 ноября в МВДЦ «Сибирь» и на культурных площадках города. Темой этого года станет «Мужское и Женское. Социальные роли в современном обществе».

Как сообщают организаторы, ярмарка включает выставку издательств и обширную культурную программу, в которой могут принять участие все издатели и гости. Для участников предоставляются оборудованный выставочный стенд размером 6 кв. метров (или 12 кв. метров необорудованной площади), информацию по проживанию в Красноярске, бесплатный трансфер до гостиницы и аэропорта (железнодорожного вокзала) и бесплатный провоз груза до 200 кг по железной дороге. Также организаторы предлагают ряд дополнительных услуг на льготных условиях — с их полным списком можно ознакомиться здесь.

Прием заявок продлится до 17 сентября. Количество мест ограничено. Чтобы принять участие в ярмарке необходимо заполнить заявку-договор и отправить по электронной почте кураторам стендовой части ярмарки. Издательства Центральной России отправляют заявки Ирине Могловец (moglovetsfund@gmail.com). Издательства Сибири и Дальнего Востока могут прислать заявку куратору Наталье Дудиной (dudina.nattta@gmail.com).

Также каждый участник может заполнить заявку на проведение мероприятий в рамках культурной программы ярмарки до 1 июня. Заявки отправлять куратору КРЯКК Анастасии Ханиной (demakhanina@gmail.com). Организаторы рассматривают все заявки, но оставляют за собой право выбора.

КРЯКК призвана объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество из центральных регионов России и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. Красноярская ярмарка книжной культуры предлагает новаторский подход к культуре чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном культурном поле, анализ эволюции и трансформации книги в ее конкурентной борьбе с новыми видами искусств и информационными носителями.

Ярмарка организована Фондом Михаила Прохорова.

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