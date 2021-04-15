18+
18+

Томских книгоиздателей приглашают на XV Красноярскую ярмарку книжной культуры

Книги, Томские новости, Крякк книги книжная культура мероприятия для издательств издательских дом книги в Томске Томских книгоиздателей приглашают на XV Красноярскую ярмарку книжной культуры

Сегодня, 15 апреля, стартует прием заявок на участие в XV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК). Мероприятие пройдет с 3 по 7 ноября в МВДЦ «Сибирь» и на культурных площадках города. Темой этого года станет «Мужское и Женское. Социальные роли в современном обществе».

Как сообщают организаторы, ярмарка включает выставку издательств и обширную культурную программу, в которой могут принять участие все издатели и гости. Для участников предоставляются оборудованный выставочный стенд размером 6 кв. метров (или 12 кв. метров необорудованной площади), информацию по проживанию в Красноярске, бесплатный трансфер до гостиницы и аэропорта (железнодорожного вокзала) и бесплатный провоз груза до 200 кг по железной дороге. Также организаторы предлагают ряд дополнительных услуг на льготных условиях — с их полным списком можно ознакомиться здесь.

Прием заявок продлится до 17 сентября. Количество мест ограничено. Чтобы принять участие в ярмарке необходимо заполнить заявку-договор и отправить по электронной почте кураторам стендовой части ярмарки. Издательства Центральной России отправляют заявки Ирине Могловец (moglovetsfund@gmail.com). Издательства Сибири и Дальнего Востока могут прислать заявку куратору Наталье Дудиной (dudina.nattta@gmail.com).

Также каждый участник может заполнить заявку на проведение мероприятий в рамках культурной программы ярмарки до 1 июня. Заявки отправлять куратору КРЯКК Анастасии Ханиной (demakhanina@gmail.com). Организаторы рассматривают все заявки, но оставляют за собой право выбора.

КРЯКК призвана объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество из центральных регионов России и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. Красноярская ярмарка книжной культуры предлагает новаторский подход к культуре чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном культурном поле, анализ эволюции и трансформации книги в ее конкурентной борьбе с новыми видами искусств и информационными носителями.

Ярмарка организована Фондом Михаила Прохорова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

От науки к производству: какие технологии предлагают внедрить молодые сотрудники «Томскнефти»

29 марта 2021
Томские новости

Количество студентов в Томске возвращается к «доковидным» показателям

9 апреля 2021
Томские новости

Педофила, напугавшего ребенка в Томске, приговорили к 16 годам колонии

9 апреля 2021
Томские новости

Две томские компании лишились пожарных лицензий, за выдачу которых осудили экс-главу местного управления МЧС

1 апреля 2021
Томские новости

Еще 4 заболевших коронавирусом скончались в Томской области

30 марта 2021
Томские новости

Юных томичей приглашают на благотворительную дискотеку

9 апреля 2021
Томские новости

В Томске начался прием заявок на участие в Тотальном диктанте

1 апреля 2021
Томские новости

Томских школьников научат уважать чужие интересы в интернете

7 апреля 2021
Томские новости

Томск выплатил «Сибмосту» 127 млн руб за недостроенные пешеходные переходы, но пока не получил их в собственность

31 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle