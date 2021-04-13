В Томске начали мыть остановки

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Бригады муниципального «ТомсСАХ» вместе с подрядчиками приступили к влажной уборке остановочных комплексов Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сегодня ручная и механизированная уборка ведется на остановках по ул. Смирнова, пр. Ленина, вблизи вокзала Томск-I, Лагерного сада, Краеведческого музея по пр. Фрунзе.

Специализированные бригады с помощью моек высокого давления очищают корпусы павильонов от пыли, грязи, рекламных объявлений, надписей, приводят в порядок скамейки, урны. Всего на летнем содержании муниципального «ТомскСАХ» находится 122 остановочные площадки.

Также коммунальщики приводят в нормативное состояние барьерные ограждения, бордюры и другие элементы улично-дорожной сети.

Сегодня днем специалисты «ТомскСАХ» отмывают тротуары по пр. Ленина, в пер. Пионерском, на ул. Набережная реки Ушайка, проезжую часть на Коммунальном мосту, пл. Южной, по пр. Ленина, Фрунзе, Кирова, Комсомольскому, ул. Нахимова, Красноармейской, Елизаровых, Пушкина, Иркутский тракт, Клюева, Дальне-Ключевской. Барьерные ограждения моют по ул. Пушкина в районе путепровода, на развязке у 4-й поликлиники, по пр. Комсомольскому от развязок до ул. Сибирской; перильные ограждения — по ул. Пушкина, Учебной, Красноармейской и Яковлева.

Всего в механизированном содержании города сегодня днем задействовано 72 единицы спецтехники.

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