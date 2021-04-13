Пожарные эвакуировали 2 человек из горящего дома в Томске

13 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 13 апреля, в Томске произошел пожар в 5-этажном доме по ул. Бела Куна, 6, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 0.18. К приезду первого подразделения было задымление в 3 подъезде, горел электрощиток на лестничной клетке 4 этажа. С верхних этажей пожарные эвакуировали 2 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 0.22. В результате в электрощитке обгорели провода, предохранители, автоматы на площади 0,5 кв. метров.

Причина возгорания устанавливается.



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