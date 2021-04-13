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В томскую колонию пытались перебросить 17 телефонов

Криминал, Происшествия, Томские новости, мобильные телефоны перебросить колония запрещенные предметы В томскую колонию пытались перебросить 17 телефонов

В Томске ранее судимый безработный 37-летний мужчина за вознаграждение пытался перебросить на территорию ИК-4 запрещенные предметы, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Злоумышленник хотел передать 17 сотовых телефонов, 7 сим-карт, 6 аккумуляторов, 6 зарядных устройств и 4 гарнитуры. Запрещенные предметы, тщательно упакованные в полиэтилен, предназначались осужденным, отбывающим наказание в колонии строго режима.

В сообщении отмечается, что мужчина уже дважды безуспешно пытался перебросить на режимную территорию запрещенные предметы. В его действиях есть признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП РФ. Меру наказания определит суд.

В 2020 году сотрудники следственных изоляторов и исправительных колоний изъяли 163 мобильных телефона. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

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