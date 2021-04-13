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В Томске ограничат движение на участке ул. Сибирской

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Во вторник, 20 апреля, в 00.00 в Томске временно ограничат движение по ул. Сибирской на участке от пер. Архангельского до дома по ул. Сибирской 33а. Ограничение связано с работами на водопроводных сетях и продлится до 23.59 понедельника, 26 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В это время специалисты «Томскводоканала» проведут перекладку аварийного участка водопровода Ду300мм на всю ширину проезжей части ул. Сибирской с выходом на прилегающую придомовую территорию.

На время проведения работ основной поток транспорта с ул. Сибирской будет перенаправлен на ул. Никитина, пр. Фрунзе и другие улицы. Для подъезда к своим домам жители могут воспользоваться дублирующим проездом, расположенным параллельно ул. Сибирской, в соответствии с временной схемой организации движения по этому участку.

Также на время проведения работ будут скорректированы схемы движения общественного транспорт. Автобусы маршрута № 13/14 от ул. Красноармейской по направлению к пр. Фрунзе будут следовать следующим образом: ул. Алтайская — ул. Тверская — ул. Никитина — ул. Киевская — пр. Фрунзе и далее по маршруту. В направлении от пр. Фрунзе к ул. Красноармейской автобусы будут ездить по схеме: пр. Фрунзе — ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Автобусы № 37 от ул. Сибирской к пр. Фрунзе будут курсировать так: ул. Сибирская — пр. Комсомольский — пр. Фрунзе — далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Фрунзе — ул. Киевская — ул. Герцена — пр. Комсомольский — ул. Сибирская и далее по маршруту.

Томичей просят заранее выбирать маршруты движения.

Фото: admin.tomsk.ru

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