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В Томске перекрыли мост через Ушайку в районе поселка Заварзино

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Сегодня, 12 апреля, в Томске будет перекрыто движение по посту через реку Ушайку в поселке Заварзино по улице Облепиховая. Здесь подрядчик установит бетонные блоки и знаки «Движение транспорта запрещено» и «Движение пешеходов запрещено», сообщает пресс-служба мэрии.

«Мост на ул.Облепиховая является самовольно установленным сооружением и находится в неудовлетворительном состоянии. Для жителей в Заварзино есть безопасный и общедоступный мост через реку Ушайка в районе ул.Мостовая», - пояснил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Проехать и пройти к своим домам жители ул.Облепиховая могут по улицам Вишневая и Березовая.

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