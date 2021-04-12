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Суд ввел наблюдение на Томском заводе светотехники по заявлению ФНС

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Арбитражный суд Томской области ввел в отношении ООО «Томский завод светотехники» процедуру наблюдения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Банкротство инициировано по заявлению управления ФНС по Томской области в связи с задолженностью в 10,7 млн рублей.

Временным управляющим утвержден член саморегулируемой организация арбитражных управляющих «Развитие» Рамиль Кадеров.

Заседание по вопросу введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения, назначено на 3 августа.

«Томский завод светотехники» вместе с компаниями «Современные источники света» (инжиниринг), Rusled (инновационная и проектная деятельность) и несколькими торговыми домами в РФ входит в ГК LEADLight. Общая мощность 14 линий — более 6 млн ламп в месяц. Группа производит лампы накаливания общего назначения и местного освещения, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели. В ноябре 2019 года предприятие за 350 млн рублей запустило роботизированную линию по производству светодиодных ламп мощностью 6,5 млн штук в год.

Бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявил, что не намерен скрываться от следствия.

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