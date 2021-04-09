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Пострадавший после инцидента на томском заводе госпитализирован в ТОКБ, инициирована проверка

Происшествия, Томские новости, авария завод хлопок газа пострадал сводка Пострадавший после инцидента на томском заводе госпитализирован в ТОКБ, инициирована проверка

Мужчина, пострадавший при взрыве внутри котла на территории ООО «Завод ЖБК-100», доставлен в травматологическое отделение Томской областной клинической больницы, сообщает региональный департамент здравоохранения со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.

В пресс-службе регионального СУ СКР отмечают, что по факту произошедшего инициирована проверка. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем, 9 апреля. В результате хлопка газовоздушной смеси внутри котла произошло частичное его разрушение. Также пострадали остекление помещения.

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