В Томске откроется бесплатная фотовыставка «Байкал для каждого»

13 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Благодарная

В понедельник, 19 апреля, в Томске в галерее «В главном» (пр. Ленина, 36, холл ИИК) откроется фотовыставка «Байкал для каждого». Томичи смогут увидеть работы фотографов с фотопленэра, на который прошел на берегу Байкала с 15 по 20 февраля.

Как сообщают организаторы, в мероприятии приняли участие 40 фотографов, 5 видеографов и 5 travel-блогеров из 43 регионов России. Экспедиция состояла из нескольких фототуров, включая выезды по льду Байкала к северу и юга острова Ольхон. Участников познакомили с бурятской культурой, рассказали о экологических проблемах озера и истории Иркутска.

Томскую область в экспедиции представила фотограф Мария Благодарная, коренная томичка, студентка отделения истории искусств МГУ. На выставке будут представлены не только ее снимки, но и лучшие работы от участников пленэра со всех уголков России.

«В своих фотографиях я осмысляю тему синтеза природного и человеческого мира, органично ли мы соединяемся с ним, или подавлены его могуществом. Потому что Байкал — место, наполненное особой духовной силой, где переосмысляется свое место в мире, потому что там я впервые столкнулась с подобным величием Природы», — рассказала организатор выставки, фотограф и участница всероссийского фотопленэра для молодёжи «Байкал для каждого» Мария Благодарная.

Открытие пройдет в формате творческой встречи, где Мария подробно расскажет о том, как правильно подать заявку и путешествовать бесплатно, как проходила экспедиция, и с какими трудностями в фотографии она столкнулась.

Также 19 апреля на сайте фотопленэра откроется онлайн-выставка со всеми собранными материалами.

Следить за проектом можно в группе ВКонтакте и в Instagram.

«Вечность» Фото: Мария Благодарная

«Дзен» Фото: Мария Благодарная

«Космический корабль» Фото: Мария Благодарная

«Ледовый караван» Фото: Мария Благодарная

«Последний рассвет» Фото: Мария Благодарная

«Сердцебиение Байкала» Фото: Мария Благодарная

«сНежность» Фото: Мария Благодарная

«Снежный дракон» Фото: Мария Благодарная

«Уединение в горах» Фото: Мария Благодарная

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: