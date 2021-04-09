Томичам покажут чертежные приборы и микроскопы начала 20-го века

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2021 // Фото: news.tpu.ru

В Музее истории Томского политехнического университета обновили выставку, посвященную техническому оснащению вуза с момента открытия вуза и до начала Великой Отечественной войны. Уникальные экспонаты можно будет увидеть на экскурсиях в течение года.

Как сообщает пресс-служба вуза, в фондах Комплекса музеев были выбраны наиболее репрезентативные приборы, которые использовали преподаватели вуза с самого момента его открытия. Посетители выставки смогут увидеть в общей сложности около 40 приборов — старинные пробирки, микроскопы, чертежные приборы, образцы минералов, окаменелостей и многое другое.

«В феврале 2021 года в выставочном зале Музея истории была оборудована мультимедийная аудитории для лекционных занятий преподавателей вуза и приглашенных спикеров. Получилось интересное сочетание технического оснащения вуза начало 20-го и 21-го веков. Мы подобрали крупногабаритные старинные приборы, чтобы при проведении онлайн-лекций слушатели могли их лучше рассмотреть, обновили информацию экскурсии, сделав акцент на новых экспонатах. Надеемся, это поспособствует повышению интереса к великому историческому прошлому нашего университета», — поясняют сотрудники музея.

Среди экспонатов выставки есть предметы первого декана горного отделения Владимира Афанасьевича Обручева. Например, проекционный аппарат эпидиаскоп, с помощью которого профессор проводил свои лекции. В качестве слайдов для проектора Владимир Обручев использовал стеклянные диапозитивы, которые делал сам.

Они представляли собой небольшие деревянные рамки со стеклом, внутрь которых вставлялись фотоснимки. Их ученый делал во время своих экспедиций.

Посетители экскурсии также смогут заглянуть в старинные кабинеты и лаборатории вуза, в стенах которых было подготовлено огромное количество исследователей, первооткрывателей и изобретателей.

Стать участников экскурсии могут студенты, сотрудники вуза, а также томичи и гости ТПУ. Экскурсии проходят бесплатно. Экспонаты будут представлены на выставке в течение года. Записать на экскурсию можно по телефону 8 (3822) 70-56-71.

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