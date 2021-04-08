Томичей приглашают на благотворительные концерт и ярмарку в поддержку Семена Егорова
В воскресенье, 11 апреля, в Томске в здании Облсовпрофа (пр.Ленина, 55) пройдет благотворительный концерт «Дорога добра» в поддержку подопечного фонда «Обыкновенное чудо» Семена Егорова.
Как сообщают организаторы, в 15.00 для гостей начнет работу благотворительная ярмарка и интерактивная развлекательная площадка. Дети смогут поиграть с аниматорами, сфотографироваться с ростовыми куклами, нанести аквагрим.
В 16.15 стартует концерт, в котором примут участие друзья фонда:
- Хореографические и акробатические группы пространства «АКТИВ»
- «Чудо-хор» МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»
- Театральная студия «Маленькая Камерата»
- Участники проекта «Танцы без границ» танцевально-спортивного клуба
- «Калейдоскоп» Дворца творчества детей и молодежи города Томска (танцы на
- колясках)
- Ростовые куклы от Студии праздника «Топ Сибири»
Организаторы развлекательной площадки — волонтерский отряд «Позитив» МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка». Вход на концерт — за любое пожертвование!
Все собранные средства пойдут на курс реабилитации пятилетнего Семена Егорова с
аутизмом. Сейчас мальчик ходит в обычный сад, занимается с логопедом и психологом. Занятия
Занятия необходимо продолжать. На курс реабилитации в центре «ЛУЧ» осталось собрать 43 440 рублей.
Все варианты помощи мальчику можно найти на сайте фонда «Обыкновенное чудо».
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