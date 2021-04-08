Глупая ржанка, красношейная поганка и двухцветный кожан могут попасть в Красную книгу Томской области

Более 50 видов исчезающих растений, животных и грибов могут попасть в третье издание Красной книги Томской области. Соответствующие предложения рассмотрела региональная комиссия по редким и исчезающим видам растительного и животного мира, сообщает пресс-служба обладминистрации,

«С 2013 года ученые исследовали в регионе свыше 70 видов потенциально редких растений, животных и грибов, и мониторинг будет продолжаться вплоть до переиздания региональной Красной книги в 2023 году, — пояснила директор ОГБУ «Облкомприрода», заместитель председателя комиссии Юлия Лунёва. — Сбор и анализ новых данных позволит принять взвешенное решение о присвоении им статуса редкости и разработать меры по дальнейшей охране».

Как показал мониторинг ученых ТГУ, нуждающимися в особой охране являются девять видов птиц, пять — млекопитающих, два — насекомых, 11 — грибов и 24 — лишайников.

«Сохранить редкие виды лишайников, к примеру, возможно только на нетронутых природных территориях, — отметил доцент ТГУ Алексей Борисенко. — Любое антропогенное воздействие может привести к их исчезновению. Они настолько редкие, что в природе обнаруживаются случайным образом: определить некоторые виды можно только путем исследований ДНК. Поэтому человек может даже не знать, что своей хозяйственной деятельностью уничтожает ценные растения».

Среди млекопитающих, которым предлагается присвоить статус редких, — выдра, северный олень, летучая мышь – двухцветный кожан, а также по одному виду суслика и хомяка. Среди птиц — обыкновенная горлица, овсянка-ремез, хрустан, кобчик, дубровник, красношейная поганка и другие.

Одобрить или отклонить поступившие от ученых предложения комиссии предстоит после дополнительных исследований по каждому заявленному виду растений, животных и грибов. Некоторые из них в 2020 году были включены в Красную книгу России, а значит, автоматически должны числиться в региональной.

Региональная Красная книга переиздается каждые десять лет. Очередной, третий, выпуск сборника запланирован на 2023 год. Его подготовкой занимаются специалисты ОГБУ «Облкомприрода», департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, научные сотрудники ТГУ.

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