Еще 6 человек скончались от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2021 // Фото: by unsplash

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 35 человек. 6 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, сердечно – сосудистой и эндокринной системы, онкологические заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 571 случаев заболевания коронавирусом. 30 515 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

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