Аутентичность и благоустройство. В Томске представили стратегию развития исторического центра

Центр развития городской среды представил доработанную стратегию развития исторического центра Томска, находящегося в границах улиц Бакунина, Октябрьской, Шишкова и Обруб. Проект направлен на «преобразование исторически сложившегося градостроительного комплекса путем восстановления его утраченных частей, планировочно-пространственной структуры, композиционной целостности и функциональной активности».

Стратегия разрабатывалась полгода. В это время сотрудники Центра организовывали встречи с жителями района, представителями бизнеса и местной администрации.

«Этот район — ядро, сердце Томска. Он в этом смысле является уникальным городом, в котором сохранился такой масштаб исторической застройки. Данная территория включает в себя несколько исторических районов — это Воскресенская гора и Болото. Значительная часть зданий утрачена, но основная структура улиц сохранилась в более-менее первозданном виде, — рассказывает методолог Центра Татьяна Евлахова. — Эта территория очень близка к центру и в пешей доступности. Она очень потенциальная для развития».

В рамках стратегии территорию предлагается разделить на 8 участков, каждый из которых обладает собственной атмосферой и требует разных подходов к работе с застройкой и благоустройству. Так, в районе «Острог» предполагается проведение благоустроительных работ, которые, в том числе, позволят открыть вид на район «Болото».

На другом участке — улице Бакунина — предлагают создать ретроспективу купеческой улицы, сохранить и реконструировать брусчатку. Также здесь планируют воссоздать деревянные тротуар, возможно в более современном виде.

«На территории Бакунина также есть участок без зданий, который ориентирован на район Болото. Здесь бы также хотелось создать панорамную площадку, небольшую зону отдыха, — отметила архитектор Центра Алина Кривошеина. — Функция территории преимущественно остается жилой. У нас есть несколько свободных зданий, где бы мы хотели предложить небольшую коммерцию. Здесь будет акцент на исторической достоверности и атмосфере».

На участке, включающем улицы Обруб и Ушайка планируют воссоздать булыжную мостовую. В целом эта территория должна стать входной. На улице Шишкова предлагают воссоздать максимальное количество исторической застройки. Таким образом будет усилена музейная функция этого участка исторического центра. Также здесь предполагается создание нескольких кафе и ремесленных лавочек.

В практически пустом на сегодняшний день районе «Болото» в рамках стратегии планируют создать акцентный центр — место, куда томичи и гости города могли бы приходить каждый день. Для этого здесь предлагают разместить ремесленные лавочки, кафе и рестораны.

«Хотелось бы привлечь на территорию микробизнес, чтобы она жила и привлекала жителей города, — отмечает Алина Кривошеина. — До ближайшей остановки идти минут 15, хотелось бы улучшить эту ситуацию и запустить автобусную линию по улице Шишкова, Октябрьской, тем более, что такой маршрут когда-то был. Однако, есть сложности с его организацией на этой территории, поэтому этот вопрос должен прорабатываться дополнительно».

Оставшиеся территории — улицы Октябрьскую, Загорную и Лермонтова — предлагается оставить «такими же спокойными», проведя благоустройство, озеленение и точечную работу со зданиями.

Также создатели стратегии предлагают восстановить брусчатку в историческом центре (за исключением улицы Октябрьской), а также использовать дореволюционные афиши и вывески при оформлении зданий и разного рода сооружений.

«Мы разработали стратегию развития исторического центра — некий вектор направления развития района. В ней сведены все ближайшие планы города, бизнеса и жителей на эту территорию, — рассказывает руководитель Центра Константин Казанцев. — Это позволит опираться на стратегию, выполняя плановые работы без наложений друг на друга для более эффективной реализации программ и инвестиций. К тому же в проекте определены и подчеркнуты ограничения в строительстве, согласно нормативным документам и выведены в понятный материал для простого восприятия застройщиками».

Стратегия была впервые представлена в декабре прошлого года на заседании рабочей экспертной группы. На втором этапе, который прошел в марте этого года, специалисты презентовали стратегию развития района с учетом замечаний экспертов.

«Стратегия была представлена группе экспертов из городских и областных профильных ведомств, вся работа проводилась в постоянном контакте с этими специалистами, — отметил Константин Казанцев. — Мы собирали от них актуальную информацию по программам, финансированию и в целом планах на эту территорию. Сейчас мы уже представили стратегию администрации района. Следующие наши шаги — презентовать стратегию жителям города, депутатам, мэру и профильным замам. Утвердив проект на уровне города, пойдем презентовать проект в областной администрации».

По словам Константина Казанцева, разработка стратегии — только первый шаг на пути к преобразованиям. В дальнейшем предстоит большая исследовательская и проектная работа со специалистами и детальная проработка механизмов реализации совместно с администрацией.

«Преимущество стратегии в том, что это гибкий комплексный план действий, который включает существующие ресурсы для реализации, не требует больших единовременных вложений и может корректироваться и дополняться в процессе реализации», — отметил Константин Казанце.

Фото: gorsreda.tomsk.gov.ru

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