Томские спортсмены привезли три медали с всероссийских соревнований по ушу-таолу

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2021 // Фото: depms.ru

Трое спортсменов из Томской области стали призерами чемпионата и первенства России по ушу-таолу, прошедших в минувшие выходные в Москве, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие 580 спортсменов из 35 регионов страны. Томские спортсменки Диана Качесова и Елизавета Сапцына завоевали «серебро» в виде программы «дуйлянь». На первенстве отличился Антон Турчинович, заняв третье место в виде программы «тайцзи цзянь». Тренируются призеры под руководством Виталия Лузина.

В сообщении также отмечается, что томички Анна Балахнина и Диана Качесова выполнили норматив мастера спорта России.

Впереди у томских спортсменов открытые городские соревнования, запланированные на 10 апреля, и всероссийские турниры, которые пройдут в Москве в конце месяца.

Об истории томского ушу можно почитать в нашем материале.

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