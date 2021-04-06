Стоимость бесплатных обедов для нуждающихся школьников средних и старших классов повысили в Томске

6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Депутаты Гордумы Томска на очередном собрании во вторник приняли решение изменить положение, которое касается обеспечения бесплатным питанием школьников из малоимущих семей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Начальник департамента образования администрации Томска Ольга Васильева пояснила, что городские власти на протяжении нескольких лет обеспечивали школьников с 1 по 11 классы из малоимущих семей бесплатным питанием, а с 1 сентября 2020 года все учащие начальных классов стали питаться за счет федерального бюджета. Кроме того, она отметила, что дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 2-разовым питанием из областного бюджета.

«В связи с тем, что с прошлого года ученики начальных классов питаются за счет федерального бюджета, мы средства городского бюджета — более 74 млн рублей — можем тратить для детей из малоимущих семей 5-11 классов на более качественное и высокое по стоимости питание», — сказала Васильева.

Так, горячий завтрак ранее для городских властей стоил 55 рублей, теперь — 60 рублей, а стоимость обеда повысилась с 55 рублей до 82 рублей.

Васильева также подчеркнула, что освободившиеся средства позволят повысить санитарное состояние пищеблоков в школах.

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