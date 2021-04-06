Томская компания заработала более 120 млн рублей на производстве медообрудования без лицензии

6 апреля 2021 / Томский Обзор

Томскую компанию уличили в производстве и техобслуживании медицинской техники без специального разрешения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с марта 2018 по июль 2020 года сотрудники коммерческой организации произвели более 100 аппаратов для лазерных медицинских процедур. Впоследствии медтехника была продана за более чем 120 млн рублей.

В итоге, на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.2351 УК РФ (производство медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное в крупном размере).

Обстоятельство произошедшего устанавливаются. На производстве медтехники и складе хранений комплектующих прошли обыски, допрошены работники фирмы-производителя, изъята представляющая для следствия интерес документация.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: