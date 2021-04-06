18+
18+

Томская компания заработала более 120 млн рублей на производстве медообрудования без лицензии

Криминал, Томские новости, криминал уголовные дела арестовали задержали медицинская техника косметологический кабинет Томская компания заработала более 120 млн рублей на производстве медообрудования без лицензии

Томскую компанию уличили в производстве и техобслуживании медицинской техники без специального разрешения, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с марта 2018 по июль 2020 года сотрудники коммерческой организации произвели более 100 аппаратов для лазерных медицинских процедур. Впоследствии медтехника была продана за более чем 120 млн рублей.

В итоге, на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.2351 УК РФ (производство медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное в крупном размере).

Обстоятельство произошедшего устанавливаются. На производстве медтехники и складе хранений комплектующих прошли обыски, допрошены работники фирмы-производителя, изъята представляющая для следствия интерес документация.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Истории…» с продолжением: канал HISTORY и сервис Wink представляют совместный проект для российских зрителей

15 марта 2021
Томские новости

Завтра томичей ждет снег, ветер и гололед

8 марта 2021
Томские новости

Томская область избежала традиционной эпидемии гриппа благодаря коронавирусу - департамент здравоохранения

11 марта 2021
Томские новости

Томские спортсмены привезли пять медалей с первенства России по универсальному бою

9 марта 2021
Томские новости

Томские фотографы смогут принять участие в конкурс Makers of Siberia Photo Prize

23 марта 2021
Томские новости

Томичей ждет мокрый снег и дождь

20 марта 2021
Томские новости

Жители Томска и Тюмени задержаны по подозрению в обмане предпринимателя, которому они пообещали содействие в суде за 9 млн рублей

16 марта 2021
Томские новости

Более 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

26 марта 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировано 23 случая COVID-19

4 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle