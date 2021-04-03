В Томской области 25 новых случаев заболевания COVID-19

3 апреля 2021 / Томский Обзор

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 43 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 470 случаев заболевания коронавирусом. 30 393 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,11.

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