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Томская лыжница взяла «бронзу» на чемпионате России

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Спортсменка из Томской области Алена Баранова стала обладательницей бронзовой медали чемпионата России по лыжным гонкам, проходившего в Тюмени, сообщается на сайте департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Спортсмены состязались в командном спринте свободным стилем. В женской части турнира приняли участие 20 тандемов. Сибирский и Дальневосточный федеральный округ среди женщин представляли мастера спорта Алёна Баранова и Вероника Степанова из Камчатского края.

В полуфинальном забеге команда СДВФО заняла 4 место, попав в финал, где завоевала бронзовую медаль.

Алёна Баранова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. Занимается под руководством Натальи Барановой.

Об истории развития лыжного спорта в Томской области можно почитать в нашем материале.

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