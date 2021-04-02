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МТС «оцифровала» месторождения «Томскнефти»

МТС, Томские новости, МТС томскнефть фейсбук МТС «оцифровала» месторождения «Томскнефти»

МТС запустила LTE на двух нефтегазовых месторождениях «Томскнефти» — Герасимовском и Северо-Останинском, а также магистральном нефтепроводе «Завьялово». Об этом в своем Facebook сообщила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Это не только тысячи счастливых работников, которые уже сейчас получили возможность оставаться на связи с родными и близкими, но и в дальнейшем — это перспективы внедрения „умных“ сервисов на месторождениях, которые помогут контролировать уровень добычи, производительность оборудования и безопасность персонала, — отметила Марина Фещенко. — Как итог — уменьшение стоимости эксплуатации оборудования и снижение рисков возникновения аварий и несчастных случаев».

Связью обеспечены важнейшие объекты, находящиеся на территории месторождений - цеха добычи нефти и газа, приемо-сдаточные пункты, жилые комплексы. С помощью мобильного интернета вахтовики смогут оптимизировать рабочие процессы, а также заполнять свободное время общением с близкими в мессенжерах и соцсетях, потреблять «тяжелый контент» - смотреть видео в HD качестве или играть в онлайн-игры.

По словам Марины Фещенко в этом году МТС планирует «оцифровать» еще 15 месторождений.

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