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Строить карьеру в Сибири: креативной молодежи в Томске помогут устроиться на работу

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В Томской области стартовал региональный проект по трудоустройству молодежи «Карьера в Сибири. Креативные индустрии». С помощью него временную или постоянную работу в индустриях дизайна, туризма, IT и других отраслях креативной экономики смогут найти студенты, выпускники вузов и все заинтересованные молодые люди.

Впервые в России в Томске появится единая региональная интерактивная коммуникационная площадка. Она будет работать как информационный ресурс и офлайн-пространство. Важно, что сама томская молодежь сможет присоединиться к разработке и воплощению в жизнь этого креативного пространства.

Организует проект областной департамент труда и занятости населения. А офис «Карьера в России» станет официальным соорганизатором офлайн-мероприятий, студенческих практик и проектов с временной и постоянной занятостью. Как уточнила глава департамента Светлана Грузных, в рамках проекта ребята смогут собирать себе портфолио, развивать креативное сообщество и помогать решать реальные задачи и проекты компаний из Томской области и других регионов.

Партнерами «Карьера в Сибири. Креативные индустрии» стали Центр кадровых технологий, Институт искусств и культуры НИ Томского государственного университета, АНО «Координационный центр «Единая информационная туристическая система», проектный офис «Креативные индустрии и туризм», сибирский филиал государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Сибирский центр дизайна, ТГАСУ, интернет-издание «Томский обзор», Форум «Творческие индустрии». Федеральными партнерами проекта стали Союз Дизайнеров России, интеллектуальная конференция INRU и проект «ТурАкселератор».

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