Еще трое человека скончались от коронавируса в Томской области
За прошедшие сутки в Томской области выявлено 30 случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 29 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.
Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 147 случаев заболевания COVID-19. 32 323 заболевших выздоровели.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.
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