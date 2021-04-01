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Еще трое человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболели выздоровели скончались распространение инфекции Еще трое человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области выявлено 30 случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 29 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 147 случаев заболевания COVID-19. 32 323 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.

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