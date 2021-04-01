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Жительница Томского района потеряла 1,4 млн рублей в надежде получить крупный перевод из Великобритании

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Жительница Томского района стала жертвой мошенников. Женщина лишилась более 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшей позвонил неизвестный и сообщил, что родственники из Великобритании оформили на ее имя денежный перевод в 3 млн рублей. Однако для получения денег женщине необходимо оплатить хранение в банковской ячейке, а также саму транзакцию. Пострадавшая поверила мошенниками и внесла необходимую сумму.

После женщине позвонили еще один раз — на этот раз с известиями о кончине ее родственника. Теперь томичке предлагали оплатить вывод денежных средств из ячейки. Пострадавшая вновь пошла в банк, оформила кредит и внесла запрашиваемую сумму. Однако перевод ей так и не поступил. Вскоре ей снова позвонили и сообщили, что для его получения необходимо внести еще 400 000. В итоге, выполняя указания звонивших, женщина лишилась более 1 400 000 рублей.

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