В Томске отремонтируют часть улицы Красноармейской

1 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Часть улицы Красноармейской отремонтируют в Томске в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 2,62 км от улицы Яковлева до проспекта Кирова. Дорожники отремонтируют проезжую часть, съезды, примыкания, технические тротуары. Кроме того, заменят бортовые камни и нанесут разметку термопластиком.

Красноармейскую улицу (до 1920 года Солдатская) называют одной из красивых улиц областного центра. Главной ее достопримечательностью и украшением являются здания-памятники деревянного зодчества — творения талантливых архитекторов и мастеров-резчиков конца XIX ‑ начала XX века.

«Дом с жар-птицами» (флигель усадьбы купца Л.Д. Желябо, 1903 г.), «Дом с драконами» (особняк учителя Б.А. Быстржицкого, 1917 г.), «Дом с шатром» (особняк купца Г.М. Голованова, 1902 г.) — жемчужины деревянной архитектуры Томска, памятники истории и культуры федерального значения.

В 2013 году на пересечении улиц Герцена и Красноармейской состоялось открытие сквера, посвященного томскому деревянному зодчеству. Резные деревянные наличники в сквере оформляют восемь стендов с фотографиями домов, являющихся объектами культурного наследия и достопримечательностью Томска. Сквер представляет собой музей под открытым небом, в котором жители и гости региона могут познакомиться с томским зодчеством.

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