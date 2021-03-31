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Томичи увидят подлинники Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала

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Завтра, 1 апреля, в Томском областном художественном музее (пер.Нахановича, 3) откроется выставка «Шедевры мастеров Парижской школы», в рамках которой томичи смогут увидеть работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других художников.

Как уточняют организаторы, экспозицию представляет Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Томичи уже знакомы с ней по масштабным проектам «Сальвадор Дали. Сюрреализм – это Я» и «Василий Кандинский. Цветозвуки».

«Парижская школа» объединила несколько поколений мастеров, творивших в культурной столице Европы ХХ века. Общим для них стал интерес к экспериментам, поиску своего художественного высказывания. Именно тогда в Париже определились многие линии, повлиявшие на развитие современного искусства. Всего в экспозиции будут представлены 90 произведений, многие из которых ранее экспонировались в Государственном Эрмитаже.

Выставка откроется в 17.00 и будет работать до 31 мая.

Цена билетов: общий - 350 рублей, льготный - 250 рублей.

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