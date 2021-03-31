В Томске открывается выставка плакатов к 100-летию Рэя Брэдбери

31 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 1 апреля, в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36) откроется выставка плакатов «Я собираюсь на Марс и Луну. Хочешь со мной?», посвященная 100-летию Рэя Брэдбери.

Как сообщают организаторы, в экспозиции представлены работы студентов группы 1687 кафедры дизайна сразу по двум дисциплинам направления Графического дизайна: «Проектирование» и «Типографика» (курсы доцента кафедры дизайн ИИК ТГУ Татьяны Завьяловой), которые объединены одной темой — произведениями американского писателя Рэя Брэдбери. Источником вдохновения для них стал сборник «Человек в картинках». В нем писатель выступает не только как классик научной фантастики, но и автор рассказов-притч, объединенных в общей идеей: на теле персонажа оживают картинки, где в фантастические сюжеты вплетаются жизненные истории со своим философским смыслом. Как стилеобразующий прием для плакатов был изначально предложен коллаж.

«К этой выставке студенты третьего курса кафедры дизайна начали готовиться еще год назад, так как мы планировали более масштабный выставочный проект с мультимедийными объектами к 100-летнему юбилею знаменитого писателя-фантаста Рэя Бредбери, который весь мир праздновал в 2020 году, но по понятным причинам, связанным с ограничительными антиковидными мерами, выставка была отложена „до лучших времен“. И вот, наконец, мы можем ее представить в нашей Галерее и приурочить еще и ко Дню космонавтики», — отметила Татьяна Завьялова.

Плакаты отражают впечатления авторов-дизайнеров от прочитанных рассказов. Разнообразные по стилям работы вместе с тем продолжают традиции плакатного искусства ХХ века: от жёстких линий конструктивизма и изящных изображений до психоделических плакатов Новой волны 60-х годов и постмодернистских коллажей 21-го века.

В экспозиции представлены не только плакаты, но и фрагменты книг, работы по «Типографике».

«Мне кажется, это был очень интересный опыт для начинающих дизайнеров — пройти на одном и том же материале (у каждого студента был в работе один „свой“ рассказ) и поработать не только с разными изобразительными формами (книжная графика и плакат), но и с разными смыслами, художественными интерпретациями одного и того же литературного текста», — отметила Татьяна Завьялова.

Выставка откроется завтра, 1 апреля, в 18.30. Через неделю, 7 апреля, в ее рамках состоится встреча с абитуриентами Института искусств и культуры 2021 года.

Экспозиция будет работать до 15 апреля, с соблюдением мер безопасности.

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