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«Газпромнефть-Восток» добыл 25-миллионную тонну нефти

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Накопленная добыча «Газпромнефть-Востока» достигла 25 миллионов тонн жидких углеводородов с момента начала производственной деятельности предприятия.

За этот период на лицензионных участках предприятия было построено более 500 эксплуатационных скважин. Сегодня портфель его активов включает 11 месторождений в Омской и Томской областях. Ключевыми по уровню нефтедобычи являются месторождения Урмано-Арчинской группы.

По итогам 2020 года уровень добычи «Газпромнефть-Востока» в сравнении с 2019 годом вырос на 22% и составил около 2,3 млн тонн нефтяного эквивалента. На фоне ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ рост производственных показателей предприятия был обеспечен, главным образом, за счет повышения уровня полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ). Это стало результатом ввода в эксплуатацию объектов газовой инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений. Реализация масштабного проекта позволила не только нарастить объемы монетизации и повысить уровень полезного использования ПНГ до целевого уровня по всему предприятию, но обеспечило повышение экологичности добычи углеводородов.

«Газпромнефть-Восток» последовательно работает над повышением эффективности освоения действующих активов и запасов «трудной» нефти. В рамках проекта «Восток+» предприятие совершенствует подходы для вовлечения в разработку остаточных запасов зрелых месторождений, рентабельная добыча которых невозможна с помощью традиционных методов.

Перспективы развития ресурсной базы «Газпромнефть-Востока» в значительной степени связаны с освоением ресурсов доюрского комплекса. Доля трудноизвлекаемой нефти в общей добыче предприятия постоянно растет – от 20% 5 лет назад до 50% в настоящее время. «Газпромнефть-Восток» – совместно с Администрацией Томской области, Томским политехническим университетом и «Газпромнефть-Технологические партнерства» – реализует проект «Палеозой», направленный на создание технологий поиска залежей доюрского комплекса в Томской области. Успешная реализация проекта призвана обеспечить создание эффективной технологии поиска в доюрском комплексе и, как следствие, обеспечить дополнительную ежегодную добычу углеводородов в регионе.

– Постоянная трансформация подходов к ведению бизнеса – это не просто соответствие отраслевым трендам, но и освоение технологий будущего, вобравших в себя мировой и отечественный опыт. Мы повышаем свою эффективность с помощью интенсивного, последовательного и системного внедрения инноваций. Все это позволяет нам быть бенчмарком по технологичности и эффективности в регионе, – отметил Дмитрий Ярчинский, главный инженер «Газпромнефть-Востока».

«Газпромнефть-Восток» создан 14 сентября 2005 года (первоначальное название - «Сибнефть-Восток»). Производственная деятельность предприятия начиналась с разработки юго-западной части Крапивинского месторождения в Омской области. С приобретением новых лицензионных участков география деятельности существенно расширилась. В настоящий момент «Газпромнефть-Восток» осуществляет добычу углеводородов на 11 месторождениях в Томской и Омской областях. В их числе - юго-западная часть Крапивинского месторождения (Тарский район, Омская область); Шингинское и Восточно-Мыгинское месторождения (Томская область); Урманское и Арчинское месторождения (Томская область); Смоляное, Южно-Табаганское, Кулгинское и Солоновское месторождения (Томская область); Западно-Лугинецкое и Нижнелугинецкое месторождения (Томская область).

В состав Урмано-Арчинской группы входят следующие месторождения: Урманское, Арчинское, Кулгинское, Южно-Табаганское, Смоляное и Солоновское.

Производственная проектная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн м3 газа в год. Реализация проекта позволила предприятию значительно повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа. Создание газотранспортной системы Урмано-Арчинской группы месторождений стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в Томской области за последние годы. Торжественная церемония, посвященная запуску системы в промышленную эксплуатацию, состоялась 6 февраля 2020 года.

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