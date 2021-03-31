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За неделю почти 440 жителей Томской области получили травмы из-за гололеда

Происшествия, Томские новости, дети пострадали упали гололед травмы За неделю почти 440 жителей Томской области получили травмы из-за гололеда

За последнюю неделю 439 жителей Томской области обратились за медицинской помощью с уличными травмами. Среди них 117 детей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения со ссылкой на оперативные данные Территориального центра медицины катастроф.

Большинство обратившихся - 411 человек - получили медицинскую помощь амбулаторно. Госпитализация потребовалась 28 жителям области, среди них 7 детей.

В связи с участившимися случаями получения уличных травм врачи напоминают томичам о необходимости соблюдать основные правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе, поскольку при увеличении скорости движения возрастают шансы получить травму.

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