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Троим томским праворадикалам грозит до пяти лет колонии за призывы к экстремистской деятельности

Криминал, Судебные дела, Томские новости, экстремизм колония посадили арестовали задержали Троим томским праворадикалам грозит до пяти лет колонии за призывы к экстремистской деятельности

В Томске сотрудники спецслужб пресекли деятельность 3 томичей, сторонников праворадикальных взглядов, размещавших в интернете призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В феврале-марте 2021 года в отношении подозреваемых возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Теперь томичам грозит до пяти лет колонии. Сейчас проводятся следственные действия, документируются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

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