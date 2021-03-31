В Томске открылась выставка «Царица неба и земли»

31 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ТОКМ

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова открылась выставка «„Царица неба и земли“: образ Богородицы в музейном собрании».

Как сообщили «Томскому Обзору», она рассказывает об одном из самых почитаемых образов в христианской культуре — образе Богородицы. «В экспозиции впервые так полно представлена коллекция богородичных икон XVIII–XX веков из наших фондов. Вы познакомитесь с удивительным разнообразием предметов православной коллекции музея: иконы, складни, оклады, скульптура, иллюстрации старопечатных книг», - обещают сотрудники музея.

На сегодняшний день иконография Богородицы насчитывает более 800 изводов — разновидностей, имеющих свои характерные особенности: «Вокруг образа Богородицы иконописцы выстраивают комплекс важнейших для христианства идей: Богородица как человеческий идеал, как главный посредник между людьми и всемогущим Богом. Через её заступничество люди могут рассчитывать на божественное снисхождение и милость. Во всех православных храмах и практически в каждом доме хранятся иконы с образами Богородицы. О широчайшем распространении богородичных икон свидетельствуют не только храмовые, но и музейные собрания», — отмечают в музее.

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