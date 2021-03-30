В Томске пройдут лекции и мастер-классы главного фотографа Эрмитажа

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2021 // Фото: tsu.ru

Главный фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец проведет в Томске серию лекций и мастер-классов по музейной, архитектурной и арт-фотографии. В город фотограф с мировыми именем прибудет по приглашению Центра европейской фотографии Высшей школы журналистики Томского государственного университета.

Как уточняют в пресс-службе вуза, участниками мастер-классов станут не только студенты Высшей школы журналистики, но и фотожурналисты Томска. Юрий Молодковец расскажет о своей работе в Эрмитаже, прочитает лекцию по современной музейной и арт-фотографии и даст несколько мастер-классов для молодых фотографов по теме городской архитектурной фотосъёмки. Кроме того, Юрий Молодковец планирует провести несколько прямых эфиров из музеев Томска в инстаграм-аккаунте Эрмитажа. Мероприятия пройдут с 19 по 25 апреля.

Юрий Молодковец является одним из самых ярких фотографов Петербурга. Он автор снимков для более чем 200 каталогов и альбомов, посвящённых коллекциям Государственного Эрмитажа. Его работы опубликованы в книгах по истории и архитектуре Петербурга. Куратор проекта «Музейная арт-фотография», активно сотрудничает с российскими и зарубежными арт-журналами по искусству, архитектуре и дизайну. Молодковец - автор более 40 персональных фотовыставок, состоявшихся в выставочных пространствах России и Европы. Член редакционных советов журналов «Эрмитаж» и «Проектор», арт-директор журнала «Адреса Петербурга», лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Работы фотографа находятся в собраниях 18 российских музеев, а также в частных коллекциях в России, Франции, Великобритании и США.

Последние несколько лет Юрий Молодковец ведёт официальный аккаунт Эрмитажа в Инстаграм, который стал третьим по популярности среди аккаунтов музеев мира.

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